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Факты / Украина

В Херсонской области сбит российский истребитель Су-35

Валентина Чорна, редактор ленты
Су-35
Фото: Depositphotos

В Херсонской области в районе Новой Каховки украинские военные сбили российский истребитель.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

— Около 20.00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35. Истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных сил ВС Украины, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался. В сети местные жители поделились фото, на которых можно увидеть следы сбитого объекта в небе.

збитий винищувач Нова Каховка

За текущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил сбито 5 вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Кроме того, сегодня украинские защитники сбили российскую ракету в Харьковской области.

Враг совершил обстрел с территории Белгорода примерно в 04.00 утра. По маркировке ракеты, заместитель начальника Нацполиции области Сергей Болвинов предположил, что это зенитная управляемая ракета 5В55, ЗРК С300.

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