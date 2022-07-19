Липень, 19 в 20:24

Українські захисники збили російську ракету на Харківщині.

Про це повідомив заступник начальника Нацполіції області Сергій Болвінов.

– Слідчими виявлено ракету, якою росіяни намагалися обстріляти Харківську область. ЗСУ збили цю ракету в області, – зазначив він.

Болвінов каже, що вороги здійснили обстріл з території Бєлгорода приблизно о 4 ранку. За маркуванням ракети він припустив, що це зенітна керована ракета 5В55, ЗРК С300.

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На місці знахідки тривають слідчі дії.

Крім того, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що ЗСУ збили російський безпілотник Орлан-10 в небі над Дніпропетровською областю.

У момент збиття БПЛА пролітав над Криворізьким районом.

За даними Генштабу ЗСУ, українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки. Ворог відступив.

Джерело: Сергій Болвінов, Валентин Резніченко

Фото: Сергій Болвінов