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Факти / Україна

На Херсонщині збито російський винищувач Су-35

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Су-35
Фото: Depositphotos

На Херсонщині в районі Нової Каховки українські військові збили російський винищувач.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

– Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, ймовірно, Су-35. Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався. У мережі місцеві жителі поділилися фото, на яких можна побачити сліди збитого об’єкта в небі.

збитий винищувач Нова Каховка

За поточну добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Крім цього, сьогодні українські захисники збили російську ракету на Харківщині.

Ворог здійснив обстріл з території Бєлгорода приблизно о 04.00 ранку. За маркуванням ракети, заступник начальника Нацполіції області Сергій Болвінов припустив, що це зенітна керована ракета 5В55, ЗРК С300.

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