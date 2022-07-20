На Херсонщині збито російський винищувач Су-35
На Херсонщині в районі Нової Каховки українські військові збили російський винищувач.
Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
– Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, ймовірно, Су-35. Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався. У мережі місцеві жителі поділилися фото, на яких можна побачити сліди збитого об’єкта в небі.
За поточну добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
Крім цього, сьогодні українські захисники збили російську ракету на Харківщині.
Ворог здійснив обстріл з території Бєлгорода приблизно о 04.00 ранку. За маркуванням ракети, заступник начальника Нацполіції області Сергій Болвінов припустив, що це зенітна керована ракета 5В55, ЗРК С300.