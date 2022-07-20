Липень, 19 в 21:38

На Херсонщині в районі Нової Каховки українські військові збили російський винищувач. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ. – Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, ймовірно, Су-35. Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України, – йдеться у повідомленні. Зараз дивляться

Зазначається, що є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався. У мережі місцеві жителі поділилися фото, на яких можна побачити сліди збитого об’єкта в небі.

За поточну добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.