Июль, 19 в 6:17

В результате ракетных обстрелов Одесской области поздно ночью 18 июля пострадали шесть человек. Среди них – один ребенок.

Ракетный обстрел Одесской области: среди шести пострадавших – ребенок / 9 фотографий

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Согласно данным ОК Юг, враг выпустил по области из акватории Черного моря семь крылатых ракет типа Калибр.

Сейчас смотрят

Одну сбили силы противовоздушной обороны, шесть попали по мирному селу.

После попадания получили разрушения и загорелись три частных дома и два дворовых сооружения.

Пожар на площади 300 кв. м. оперативно ликвидировали 95 спасателей с привлечением 16 единиц техники.

Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа и дом культуры.

Напомним, что первые сообщения о взрывах в Одесской области появились через 15 минут после объявления воздушной тревоги в 23.11.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: Одеса. Офіційно