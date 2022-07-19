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Факты / Происшествия

В Дачном, Подольске и Одессе раздались взрывы: предварительно есть попадания ракет

Юля Захарченко, редактор ленты
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В Дачном, Подольске и Одессе раздались взрывы: предварительно есть попадания ракет
Фото: ГСЧС

В Одессе раздался сильный взрыв во время воздушной тревоги на территории города. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях или бомбоубежищах.

По предварительным данным, в Одессе отработала противовоздушная оборона (сбито две ракеты), однако вероятно есть пять попаданий по территории Одесской области.

Очевидцы сообщают, что в регионе также заметили еще одну вражескую ракету, поэтому сейчас необходимо находиться в укрытиях.

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Воздушная тревога в Одесской области началась в 23.11. Уже через 15 минут появились первые сообщения о взрывах в регионе.

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