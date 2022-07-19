Июль, 19 в 0:22

В Одессе раздался сильный взрыв во время воздушной тревоги на территории города. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях или бомбоубежищах.

По предварительным данным, в Одессе отработала противовоздушная оборона (сбито две ракеты), однако вероятно есть пять попаданий по территории Одесской области.

Очевидцы сообщают, что в регионе также заметили еще одну вражескую ракету, поэтому сейчас необходимо находиться в укрытиях.

Сейчас смотрят

Воздушная тревога в Одесской области началась в 23.11. Уже через 15 минут появились первые сообщения о взрывах в регионе.