В Дачном, Подольске и Одессе раздались взрывы: предварительно есть попадания ракет
Требует проверки
Фото: ГСЧС
В Одессе раздался сильный взрыв во время воздушной тревоги на территории города. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях или бомбоубежищах.
По предварительным данным, в Одессе отработала противовоздушная оборона (сбито две ракеты), однако вероятно есть пять попаданий по территории Одесской области.
Очевидцы сообщают, что в регионе также заметили еще одну вражескую ракету, поэтому сейчас необходимо находиться в укрытиях.
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Воздушная тревога в Одесской области началась в 23.11. Уже через 15 минут появились первые сообщения о взрывах в регионе.