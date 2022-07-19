Ракетний обстріл Одеської області: серед шести постраждалих – дитина

Липень, 19 в 6:17

Унаслідок ракетного обстрілу Одеської області пізно вночі 18 липня постраждали шестеро людей. Серед них – одна дитина.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

За даними ОК Південь, ворог випустив по області з акваторії Чорного моря сім крилатих ракет типу Калібр.

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Одну збили сили протиповітряної оборони, шість влучили по мирному селу.

Після влучання зазнали руйнувань та зайнялися три приватні будинки та дві надвірні споруди.

Пожежу на площі 300 кв. м. оперативно ліквідували 95 рятувальників із залученням 16 одиниць техніки.

Пошкодження дістали також ще кілька приватних садиб, автівки, школа та будинок культури.

Нагадаємо, що перші повідомлення про вибухи в Одеській області з’явились за 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги о 23.11.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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