Июль, 19 в 21:38

Российские захватчики обстреляли Славянск в Донецкой области.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В результате российской атаки погибли два человека, которых спасатели изъяли из-под завалов частного жилого дома.

– Произошло разрушение конструктивных элементов частного жилого дома. На месте работали спасатели. В настоящее время завершены аварийно-спасательные работы по разбору завалов дома, — отметили в ГСЧС.

Кроме того, произошел пожар легкового автомобиля, который уже был ликвидирован. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

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Напомним, что 19 июля оккупанты нанесли очередной вражеский удар по Славянску. Начальник Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях говорил, что раздались четыре взрыва.

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