Росіяни обстріляли Слов’янськ: з-під завалів будинку дістали тіла двох чоловіків
Російські загарбники обстріляли Слов’янськ у Донецькій області.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Внаслідок російської атаки загинули дві людини, яких рятувальники вилучили з-під завалів приватного житлового будинку.
– Відбулося руйнування конструктивних елементів приватного житлового будинку. На місці працювали рятувальники. Нині завершені аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів будинку, – зазначили у ДСНС.
Крім того, сталася пожежа легкового автомобіля, яку вже ліквідували. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.
Нагадаємо, що 19 липня окупанти завдали чергового ворожого удару по Слов’янську. Начальник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях казав, що пролунало чотири вибухи.
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