Липень, 19 в 21:38

Російські загарбники обстріляли Слов’янськ у Донецькій області.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Внаслідок російської атаки загинули дві людини, яких рятувальники вилучили з-під завалів приватного житлового будинку.

– Відбулося руйнування конструктивних елементів приватного житлового будинку. На місці працювали рятувальники. Нині завершені аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів будинку, – зазначили у ДСНС.

Крім того, сталася пожежа легкового автомобіля, яку вже ліквідували. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

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Нагадаємо, що 19 липня окупанти завдали чергового ворожого удару по Слов’янську. Начальник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях казав, що пролунало чотири вибухи.

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