Июль, 19 в 12:46

В Украину удалось вернуть еще 45 погибших воинов, отдавших свою жизнь, защищая наш народ от русского врага.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Она проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины, согласно нормам Женевской конвенции.

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Пока другие подробности не сообщили.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Херсонской области из российского плена в ходе спецоперации освобождены пятеро украинцев.

В конце июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 защитника Украины. Из них – 95 защитников Азовстали, из которых 43 военнослужащих полка Азов.