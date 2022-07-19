Липень, 19 в 12:46

До України вдалося повернути ще 45 загиблих воїнів, які віддали своє життя, захищаючи наш народ від російського ворога.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Вона проводилася за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, згідно з нормами Женевської конвенції.

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Наразі інших подробиць не повідомили.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області з російського полону під час спецоперації звільнено п’ятьох українців.

Наприкінці червня Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими, під час якого додому повернулися 144 захисники України. З них – 95 оборонців Азовсталі, з яких 43 військовослужбовці полку Азов.