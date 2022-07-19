Україні вдалося повернути тіла ще 45 загиблих воїнів
До України вдалося повернути ще 45 загиблих воїнів, які віддали своє життя, захищаючи наш народ від російського ворога.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.
Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Вона проводилася за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, згідно з нормами Женевської конвенції.
Наразі інших подробиць не повідомили.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області з російського полону під час спецоперації звільнено п’ятьох українців.
Наприкінці червня Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими, під час якого додому повернулися 144 захисники України. З них – 95 оборонців Азовсталі, з яких 43 військовослужбовці полку Азов.