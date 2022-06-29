Украина вернула из плена 144 военных, из них 95 – защитники Азовстали

Июнь, 29 в 17:31

Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 защитника Украины. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

— Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных – 95 защитники Азовстали. Среди них – 43 военнослужащих полка Азов, — говорится в сообщении.

В целом, в ГУР отметили, что было освобождено:

59 — бойцов Национальной гвардии;

30 – Военно-морских сил;

28 – Вооруженных сил Украины;

17 – Государственной пограничной службы Украины;

9 – Территориальной обороны;

1 – Национальной полиции Украины.

Сообщается, что из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.

Сейчас смотрят

У большинства освобожденных украинцев тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. В разведке сообщили, что все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.

Накануне, 28 июня, сообщалось об очередном обмене по формуле 17 на 15. В результате обмена домой вернулись 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский.

В одном из недавних интервью глава ГУР Украины Кирилл Буданов сообщал, что украинская разведка владеет информацией о судьбе почти всех пленных украинских военных из Азовстали.

Относительно возвращения украинских военных из вражеского плена он подчеркивал, что “это не будет обмен за один раз”, а будет осуществлен за несколько этапов.