В Херсонской области освободили из плена пятерых украинцев, среди них военный ВСУ

Июль, 12 в 13:29

Из российского плена в ходе спецоперации освобождены пятеро украинцев. Об этом во вторник, 12 июля, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

— В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, которые были в плену российских оккупантов, — говорится в сообщении ГУР.

Среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица. Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.

Отмечается, что в настоящее время все освобожденные находятся на попечении украинских властей и получают необходимое лечение.

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В конце июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 защитника Украины. Из них – 95 защитников Азовстали, из которых 43 военнослужащих полка Азов.

Недавно правозащитник Николай Полозов утверждал, что по данным, полученным им из ряда источников, общее количество украинских военнопленных в России составляет 6-7 тыс. человек.

По его словам, часть украинцев удерживают на территории России, часть во временно оккупированном Крыму и так называемых Л/ДНР. Но из-за того, что власти РФ всячески скрывают их местонахождение, это затрудняет поиск и предоставление юридической, паллиативной помощи украинским военнопленным.