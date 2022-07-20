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Факты / Украина

Бои за Херсон: что станет ключевым фактором по версии британской разведки

Татьяна Забожко, редактор ленты
Вибух у Херсоні на Антонівському мосту 19 липня 2022

Контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боях за Херсон, имеющий политическое и символическое значение для России.

Такую версию выдвинули в разведке Минобороны Великобритании 20 июля.

В оборонном ведомстве считают, что вчерашнее попадание в Антоновский мост через Днепр в Херсоне особенно болезненно для российских сил, даже несмотря на то, что он, вероятно, остался пригодным для использования.

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– Нижнее течение Днепра является естественным барьером. Ширина водного пути там достигает около 1 км.

Антоновский мост является одним из двух пунктов пересечения через Днепр, – отмечают в Минобороны Великобритании.

Именно через этот мост Россия может поставлять или выводить свои войска с оккупированной ею территории к западу от реки.

Карта бойових дій довкола Херсона та Миколаєва 19 липня 2022

ISW

Не обошли вниманием в британской разведке и ситуацию на Донбассе.

Карта бойових дій довкола Донецька 19 липня 2022

ISW

Согласно данным специалистов Минобороны Великобритании, РФ продолжает добиваться минимальных успехов в своем наступлении на этом участке фронта.

Однако украинские силы удерживают линию.

Напомним, что попадание в стратегический Антоновский мост в Херсоне произошло вчера, 19 июля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 147-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Kyle Glen

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