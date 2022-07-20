Бои за Херсон: что станет ключевым фактором по версии британской разведки
Контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боях за Херсон, имеющий политическое и символическое значение для России.
Такую версию выдвинули в разведке Минобороны Великобритании 20 июля.
В оборонном ведомстве считают, что вчерашнее попадание в Антоновский мост через Днепр в Херсоне особенно болезненно для российских сил, даже несмотря на то, что он, вероятно, остался пригодным для использования.
– Нижнее течение Днепра является естественным барьером. Ширина водного пути там достигает около 1 км.
Антоновский мост является одним из двух пунктов пересечения через Днепр, – отмечают в Минобороны Великобритании.
Именно через этот мост Россия может поставлять или выводить свои войска с оккупированной ею территории к западу от реки.
Не обошли вниманием в британской разведке и ситуацию на Донбассе.
Согласно данным специалистов Минобороны Великобритании, РФ продолжает добиваться минимальных успехов в своем наступлении на этом участке фронта.
Однако украинские силы удерживают линию.
Напомним, что попадание в стратегический Антоновский мост в Херсоне произошло вчера, 19 июля.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Kyle Glen