Бої за Херсон: що стане ключовим фактором за версією британської розвідки

Липень, 20 в 11:07

Контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у боях за Херсон, який має політичне та символічне значення для Росії.

Таку версію висунули в розвідці Міноборони Великої Британії 20 липня.

В оборонному відомстві вважають, що вчорашнє влучання в Антонівський міст через Дніпро в Херсоні є особливо вразливим для російських сил, навіть попри те, що він, імовірно, залишився придатним для використання.

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– Нижня течія Дніпра є природним бар’єром. Ширина водного шляху там сягає близько 1 км. Тож Антонівський міст є одним із двох пунктів перетину через Дніпро, – зауважують у Міноборони Великої Британії.

Саме через цей міст Росія може постачати або виводити свої війська з окупованої нею території на захід від річки.

ISW

Не оминули увагою в британській розвідці і ситуацію на Донбасі.

За даними фахівців Міноборони Великої Британії, РФ продовжує досягати мінімальних успіхів у своєму наступі на цій ділянці фронту.

Однак українські сили утримують лінію.

Нагадаємо, що влучання в стратегічний Антонівський міст у Херсоні сталось учора, 19 липня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Kyle Glen