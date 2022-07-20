Бої за Херсон: що стане ключовим фактором за версією британської розвідки
Контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у боях за Херсон, який має політичне та символічне значення для Росії.
Таку версію висунули в розвідці Міноборони Великої Британії 20 липня.
В оборонному відомстві вважають, що вчорашнє влучання в Антонівський міст через Дніпро в Херсоні є особливо вразливим для російських сил, навіть попри те, що він, імовірно, залишився придатним для використання.
– Нижня течія Дніпра є природним бар’єром. Ширина водного шляху там сягає близько 1 км.
Тож Антонівський міст є одним із двох пунктів перетину через Дніпро, – зауважують у Міноборони Великої Британії.
Саме через цей міст Росія може постачати або виводити свої війська з окупованої нею території на захід від річки.
ISW
Не оминули увагою в британській розвідці і ситуацію на Донбасі.
За даними фахівців Міноборони Великої Британії, РФ продовжує досягати мінімальних успіхів у своєму наступі на цій ділянці фронту.
Однак українські сили утримують лінію.
Нагадаємо, що влучання в стратегічний Антонівський міст у Херсоні сталось учора, 19 липня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Kyle Glen