Июль, 20 в 9:39

Ночью 20 июля армия РФ обстреляла территории двух общин Николаевской области.

Ориентировочно с 02.20 до 03.00 несколько раз под вражеским огнем находилась территория Баштанской общины.

По предварительной информации, взрывы прогремели вблизи нескольких населенных пунктов.

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Известно, что загорелись остатки после жатвы на поле.

В настоящее время областные власти выясняют информацию о повреждениях и пострадавших.

Не утихают обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины.

Около 02.00 – 02.30 под обстрел попал пгт Березнеговатое.

Ракетным обстрелом повреждены восемь жилых домов. Из-под завалов спасены два человека.

Также ориентировочно в это время под обстрелы РФ попали объекты инфраструктуры и жилые дома в селах Калуга и Высунск.

Информация о пострадавших уточняется.

В ночь на 20 июля армия РФ обстреляла Никополь Днепропетровской области.

Российские захватчики специально выпустили более 30 реактивных снарядов из Градов по жилому кварталу города.

По предварительной информации, два человека погибли, девять – ранены. Шесть пострадавших – в больнице, среди них – четверо детей. Самому младшему раненому – три года.

Обстрелом полностью разрушены три частных дома, с десяток – повреждены.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 147-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Ким