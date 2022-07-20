Із-під завалів врятували двох людей: РФ уночі обстріляла Миколаївську область

Липень, 20 в 9:39

Уночі 20 липня армія РФ обстріляла території двох громад Миколаївської області.

Орієнтовно з 02.20 до 03.00 кілька разів під ворожим вогнем перебувала територія Баштанської громади.

За попередньою інформацією, вибухи пролунали поблизу кількох населених пунктів.

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Відомо, що зайнялись пожнивні залишки на полі.

Нині обласна влада з’ясовує інформацію про пошкодження та постраждалих.

Не вщухають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

Близько 02.00 – 02.30 під обстріл потрапило смт Березнегувате.

Ракетним обстрілом пошкоджено вісім житлових будинків. Із-під завалів врятовано дві людини.

Також орієнтовно в цей час під обстріл РФ потрапили об’єкти інфраструктури та житлові будинки в селах Калуга та Висунськ.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Уночі 20 липня армія РФ обстріляла Нікополь Дніпропетровської області.

Російські загарбники умисно випустили понад 30 реактивних снарядів із Градів по житловому кварталу міста.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули, дев’ятеро – поранені. Шестеро постраждалих – у лікарні, серед них – четверо дітей. Найменшому пораненому – три роки.

Обстрілом ущент зруйновані три приватні будинки, із десяток – пошкоджено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кім