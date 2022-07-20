Июль, 20 в 20:27

Министерство обороны Литвы объявило о передаче Украине дополнительной военной техники и боеприпасов.

Об этом литовское оборонное ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

— Литва в скором времени предоставит Украине дополнительную военную поддержку в виде необходимых бронетранспортеров M113 и M577, а также боеприпасов для подготовки резервистов, — говорится в сообщении.

В частности, в Минобороны Литвы также предложили организовать широкомасштабную военную подготовку для Национальной гвардии Украины.

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M113 – основной гусеничный бронетранспортер, находящийся на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира.

В то же время БТР M577 является вариантом бронетранспортера M113, который был разработан и произведен для функционирования на поле боя как мобильный командный пункт, обычно на уровне батальона. В вооруженных силах США его официальное обозначение – Carrier, Command Post, Light Tracked M577.

Около недели назад, 12 июля, правительство Литвы одобрило пакет на сумму €10 млн для помощи Украине в неотложных восстановительных работах.

Перед этим, 8 июля, беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, прибыл в Украину.