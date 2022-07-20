Липень, 20 в 20:27

Міністерство оборони Литви оголосило про передачу Україні додаткової військової техніки та боєприпасів.

Про це литовське оборонне відомство повідомило на своїй сторінці у Twitter.

– Литва незабаром надасть Україні додаткову військову підтримку у вигляді необхідних бронетранспортерів M113 і M577, а також боєприпасів для підготовки резервістів, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Міноборони Литви також запропонували організувати широкомасштабну військову підготовку для Національної гвардії України.

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M113 — основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу.

Водночас БТР M577 є варіантом бронетранспортера M113, який був розроблений і вироблений для функціонування на полі бою як мобільний командний пункт, зазвичай лише на рівні батальйону. У збройних силах США його офіційне позначення – Carrier, Command Post, Light Tracked M577.

Близько тижня тому, 12 липня, уряд Литви схвалив пакет на суму €10 млн для допомоги Україні в невідкладних відновлювальних роботах.

Перед цим, 8 липня, безпілотник Bayraktar, на який зібрали кошти литовці, прибув в Україну.