Июль, 20 в 6:59

Российские военные поздно вечером 19 июля выпустили ракеты по Одесской области из самолетов Су-35.

Об этом в ночной сводке 20 июля сообщили в Оперативном командовании Юг.

– Одна из ракет, предположительно Х-59, уничтожена силами противовоздушной обороны. Вторая попала в заброшенное складское здание, – отметили в ОК Юг.

Вспыхнувший пожар оперативно ликвидирован спасателями.

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– Человеческих потерь нет, – добавили в Оперативном командовании.

Напомним, что взрыв в Одессе прогремел 19 июля около 22.20. В городе и области в то время как раз была объявлена ​​воздушная тревога.

Впоследствии в Одесской районной военной администрации отметили, что из-за ракетных обстрелов произошло возгорание мусора и старого складского помещения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 147-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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