РФ обстреляла Одесскую область из самолетов Су-35
Российские военные поздно вечером 19 июля выпустили ракеты по Одесской области из самолетов Су-35.
Об этом в ночной сводке 20 июля сообщили в Оперативном командовании Юг.
– Одна из ракет, предположительно Х-59, уничтожена силами противовоздушной обороны. Вторая попала в заброшенное складское здание, – отметили в ОК Юг.
Вспыхнувший пожар оперативно ликвидирован спасателями.
– Человеческих потерь нет, – добавили в Оперативном командовании.
Напомним, что взрыв в Одессе прогремел 19 июля около 22.20. В городе и области в то время как раз была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии в Одесской районной военной администрации отметили, что из-за ракетных обстрелов произошло возгорание мусора и старого складского помещения.
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