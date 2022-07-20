Июль, 19 в 22:25

Во вторник, 19 июля, около 22.20 в Одессе раздался взрыв. По предварительной информации, ПВО сбила вражескую ракету.

Также местные жители сообщили о “прилете” в селе Дачное Одесской области. Официального подтверждения пока нет.

В частности, в области более часа продолжалась воздушная тревога (с 21.48 до 22.33).

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Напомним, что враг атаковал Одесскую область и вчера, 18 июля. В частности, российские войска ударили по жилым домам в Дачном. Пострадали шесть человек, среди них один ребенок.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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