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Факти / Україна

РФ обстріляла Одеську область із літаків Су-35

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ обстріляла Одеську область із літаків Су-35
Фото: Pixabay

Російські військові пізно увечері 19 липня випустили ракети по Одеській області із літаків Су-35.

Про це в нічному зведенні 20 липня повідомили в Оперативному командуванні Південь.

– Одна з ракет, імовірно Х-59, знищена силами протиповітряної оборони. Друга влучила в покинуту складську будівлю, – зазначили в ОК Південь.

Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідовано рятувальниками.

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– Людських втрат немає, – додали в Оперативному командуванні.

Нагадаємо, що вибух в Одесі пролунав 19 липня близько 22.20. У місті та області в той час саме була оголошена повітряна тривога.

Згодом в Одеській районній військовій адміністрації зауважили, що через ракетний обстріл сталося займання сміття та старого складського приміщення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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