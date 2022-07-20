Июль, 20 в 9:09

Военные из 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали бойцов ЧВК Вагнера (или Лига).

Об этом 20 июля сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Именно этих бойцов российское командование бросало в бой, в частности, на Попаснянском направлении.

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– Их приобщали, когда российские войска неделями стояли на месте и не могли захватить даже маленький город, – отметил Сергей Гайдай.

По его словам, несколько дней подряд позиции 58 отдельной мотопехотной бригады обстреливал неуправляемыми ракетами один из пилотов Су-25, нанятый российской частной военной компанией.

19 июля, отмечает руководитель Луганской ОВА, пилота “приземлили”:

– Сейчас эта группа ЧВК Вагнера полностью ликвидирована – кровавый “бизнес” этих россиян вчера лопнул, – подчеркнул Сергей Гайдай.

Напомним, что около 20.00 19 июля в районе Новой Каховки Херсонской области подразделение зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбило российский истребитель, вероятно, Су-35.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 147-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай