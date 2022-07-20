Українські військові повністю ліквідували групу ПВК Вагнера

Липень, 20 в 9:09

Військові із 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували бійців ПВК Вагнера (або Ліга).

Про це 20 липня повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Саме цих бійців російське командування кидало в бій, зокрема, на Попаснянському напрямку.

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– Їх долучали, коли російські війська тижнями стояли на місці й не могли захопити навіть маленьке місто, – зазначив Сергій Гайдай.

За його словами, кілька днів поспіль позиції 58 окремої мотопіхотної бригади обстрілював некерованими ракетами один із пілотів Су-25, якого найняла російська приватна військова компанія.

19 липня, зазначає керівник Луганської ОВА, пілота “приземлили”:

– Наразі ця група ПВК Вагнера повністю ліквідована – кривавий “бізнес” цих росіян учора лопнув, – наголосив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, що близько 20.00 19 липня в районі Нової Каховки Херсонської області підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збив російський винищувач, ймовірно, Су-35.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай