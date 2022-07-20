ВСУ за сутки атаковали склады и скопления техники РФ сразу в 8 районах на Юге
Накануне украинские защитники неоднократно наносили удары по складам, скоплению техники и личному составу РФ на Юге.
Так, пара украинских крылатых штурмовиков нанесла ракетный удар по складу боекомплекта и скоплению вражеской техники в районе Снигиревки.
Парой геликоптеров Ми-24 нанесен авиационный удар по скоплению личного состава и вооружения в районе Любомировки.
Украинские вертолеты атаковали также скопления вооружения и техники в районе Крещеновки и Ольгиного, частично уничтожив минометную батарею.
Активно отработала пара штурмовиков ВСУ совместно с бомбардировщиком по скоплению врага, его техники, в частности, батареи реактивной системы залпового огня Град, и склада боеприпасов в районе Давидового Брода и Терновых Под.
Вечером пара украинских штурмовиков ударила по вражескому танковому взводу в районе Лозового, а бомбардировщик “опорожнил” опорный пункт врага неподалеку.
Ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых заданий нанесли поражения по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения РФ.
Подтвержденные потери армии России на Юге в течение 19 июля составляют:
- 41 военный,
- один самолет Су-35,
- один беспилотный разведчик,
- три РСЗО Град,
- три гаубицы Мста-Б,
- одна гаубица Гвоздика,
- один автомобиль связи,
- два обычных автомобиля,
- один полевой артиллерийский склад в районе Брускинского.
Напомним, что 19 июля украинское зенитное ракетное подразделение сбило российский истребитель Су-35 в Херсонской области.
В самолет РФ украинские защитники попали после того, как оккупационные войска выпустили по ударной группе украинской авиации три ракеты класса воздух – воздух.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 147-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг
Фото: Укроборонпром