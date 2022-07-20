Июль, 20 в 13:46

Накануне украинские защитники неоднократно наносили удары по складам, скоплению техники и личному составу РФ на Юге.

Так, пара украинских крылатых штурмовиков нанесла ракетный удар по складу боекомплекта и скоплению вражеской техники в районе Снигиревки.

Парой геликоптеров Ми-24 нанесен авиационный удар по скоплению личного состава и вооружения в районе Любомировки.

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Украинские вертолеты атаковали также скопления вооружения и техники в районе Крещеновки и Ольгиного, частично уничтожив минометную батарею.

Активно отработала пара штурмовиков ВСУ совместно с бомбардировщиком по скоплению врага, его техники, в частности, батареи реактивной системы залпового огня Град, и склада боеприпасов в районе Давидового Брода и Терновых Под.

Вечером пара украинских штурмовиков ударила по вражескому танковому взводу в районе Лозового, а бомбардировщик “опорожнил” опорный пункт врага неподалеку.

Ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых заданий нанесли поражения по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения РФ.

Подтвержденные потери армии России на Юге в течение 19 июля составляют:

41 военный,

один самолет Су-35,

один беспилотный разведчик,

три РСЗО Град,

три гаубицы Мста-Б,

одна гаубица Гвоздика,

один автомобиль связи,

два обычных автомобиля,

один полевой артиллерийский склад в районе Брускинского.

Напомним, что 19 июля украинское зенитное ракетное подразделение сбило российский истребитель Су-35 в Херсонской области.

В самолет РФ украинские защитники попали после того, как оккупационные войска выпустили по ударной группе украинской авиации три ракеты класса воздух – воздух.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 147-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: Укроборонпром