ЗСУ за добу атакували склади та скупчення техніки РФ одразу в 8 районах на Півдні

Липень, 20 в 13:46

Напередодні українські захисники неодноразово завдавали ударів по складах, скупченню техніки та особового складу РФ на Півдні.

Так, пара українських крилатих штурмовиків завдала ракетного удару по складу боєкомплекту та скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки.

Парою гелікоптерів Мі-24 завдано авіаційного удару по скупченню особового складу й озброєння в районі Любомирівки.

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Українські гелікоптерні пари атакували також скупчення озброєння та техніки в районі Хрещенівки та Ольгиного, частково знищивши мінометну батарею.

Активно відпрацювала пара штурмовиків ЗСУ спільно із бомбардувальником по скупченню ворога, його техніки, зокрема батареї реактивної системи залпового вогню Град, та складу боєприпасів у районі Давидового Броду та Тернових Под.

Увечері пара українських штурмовиків вдарила по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник “спорожнив” опорний пункт ворога неподалік.

Ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань завдали уражень по кількох командних пунктах, станціях управління та базах логістичного забезпечення РФ.

Підтверджені втрати армії Росії на Півдні протягом 19 липня становлять:

41 військовий,

один літак Су-35,

один безпілотний розвідник,

три РСЗВ Град,

три гаубиці Мста-Б,

одна гаубиця Гвоздика,

один автомобіль зв’язку,

два звичайних автомобілі,

один польовий артилерійський склад у районі Брускинського.

Нагадаємо, що 29 липня український зенітний ракетний підрозділ збив російський винищувач Су-35 у Херсонській області.

У літак РФ українські захисники поцілили після того, як окупаційні війська випустили по ударній групі української авіації три ракети класу повітря – повітря.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь

Фото: Укроборонпром