Июль, 21 в 7:45

Российское наступление на Донбассе может завершиться захватом крупных населенных пунктов, таких как Славянск или Бахмут.

Так считают американские аналитики ISW.

Отмечается, что за последние несколько недель российские силы не добились значительных успехов в продвижении на Славянск или вдоль Северско-Бахмутского выступа.

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Больше того, оккупанты снижают свою боевую мощь в локальных боях за небольшие и маловажные населенные пункты по всей Донецкой области. Так, российские войска пытались взять Северск после захвата Лисичанска и границы Луганской области 3 июля, но по состоянию на 20 июля так и не подошли к городу.

Так же подразделения РФ не смогли начать прямые атаки на Бахмут и в значительной степени увязли в боях за небольшие населенные пункты к востоку и югу от него.

Усилия по наступлению на Славянск в основном прекратились. Сейчас оккупанты с трудом передвигаются по относительно малонаселенной и открытой территории.

Чем ближе армия России будет подходить к трассе E40 в районе Славянска и Бахмута, тем менее данная местность будет благоприятной для захватчиков: из-за увеличения плотности населения и застройки этих районов.

Таким образом, нынешнее наступление РФ на Донбассе, скорее всего, завершится где-то на трассе E40 в ближайшие недели.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута.