Липень, 21 в 7:45

Російський наступ на Донбасі може завершитися захопленням великих населених пунктів, таких як Слов’янськ чи Бахмут.

Так вважають американські аналітики ISW.

Зазначається, що за останні кілька тижнів російські сили не досягли значних успіхів у просуванні на Слов’янськ або вздовж Сіверсько-Бахмутського виступу.

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Мало того, окупанти знижують свою бойову міць у локальних боях за невеликі та незначні населені пункти по всій Донецькій області. Так, російські війська намагалися взяти Сіверськ після захоплення Лисичанська та кордону Луганської області 3 липня, але станом на 20 липня так і не підійшли до міста.

Також підрозділи РФ не змогли розпочати прямі атаки на Бахмут і значною мірою загрузли в боях за невеликі населені пункти на схід і південь від нього.

Зусилля щодо наступу на Слов’янськ здебільшого припинилися. Зараз окупанти важко пересуваються відносно малонаселеною і відкритою територією.

Чим ближче армія Росії підходитиме до траси E40 в районі Слов’янська і Бахмута, тим менша ця місцевість буде сприятливою для загарбників: збільшення щільності населення і забудови цих районів.

Таким чином, нинішній наступ РФ на Донбасі, найімовірніше, завершиться десь на трасі E40 найближчими тижнями.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що оккупанти намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута.