Николаев снова подвергся массированному обстрелу среди ночи
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Ночью 21 июля в Николаеве прогремели мощные взрывы.
Слышно их было сразу после объявления воздушной тревоги – после 03.00.
– Город снова массированно обстреливают, – подтвердил факт вражеской атаки городской глава Николаева Александр Сенкевич.
Напомним, что минувшей ночью армия России обстреляла территории двух общин Николаевской области.
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Источник: Александр Сенкевич