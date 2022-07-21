Июль, 21 в 6:04

Ночью 21 июля в Николаеве прогремели мощные взрывы.

Слышно их было сразу после объявления воздушной тревоги – после 03.00.

– Город снова массированно обстреливают, – подтвердил факт вражеской атаки городской глава Николаева Александр Сенкевич.

Напомним, что минувшей ночью армия России обстреляла территории двух общин Николаевской области.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Сенкевич