Липень, 21 в 12:04

Уночі 21 липня Миколаїв зазнав масованого обстрілу.

Сім ракет С-300 російські окупанти випустили по місту близько 03.05.

Оновлено о 12.04. Дві з них поцілили в один із місцевих гуманітарних штабів. Момент влучання зафіксували камери.

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– Тисячі тонн продукції, призначеної для дітей та людей похилого віку, повністю згоріли, – зазначив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Згодом очільник області продемонстрував, що залишилося від одного з миколаївських складів.

Оновлено о 09.14. За кілька годин після атаки в ОВА повідомили про влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення.

Рятувальні служби ліквідували всі займання, які спалахнули через обстріли.

Одна людина постраждала.

РФ атакувала Миколаїв сімома ракетами С-300. Момент влучання зафіксували камери / 8 фотографий

Зауважимо, повітряну тривогу в області оголосили о 03.07.

За кілька хвилин потому міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що місто зазнало масованого обстрілу.

Нагадаємо, що минулої ночі армія Росії обстріляла території двох громад Миколаївської області.

Ворожі ракети пошкодили вісім житлових будинків у Березнегуватому. З-під завалів врятували двох людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Сєнкевич, Віталій Кім

Фото: Тарас Вовченко