Липень, 21 в 23:52

Міністерство закордонних справ України назвало умови, за яких 22 липня можуть бути підписані зобов’язання сторін для експорту українського зерна.

Відповідні умови розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він нагадав, що 22 липня в Туреччині заплановані переговори щодо відновлення експорту українських зернових під егідою ООН.

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– За підсумками може бути підписаний документ, який міститиме зобов‘язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі, – розповів речник МЗС.

Олег Ніколенко додав, що українська делегація підтримає лише ті рішення, які ґарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки.

Нагадаємо, переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо експорту українського зерна мають відбутись у Стамбулі, про це 21 липня повідомила канцелярія турецького президента. Планується, що сторони зможуть підписати угоду о 16:30 за місцевим часом у палаці Долмабахче. Зазначимо, що підписання угоди анонсовано між президентом Туреччини Реджеп Таїп Ердоганом та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, а роль та рівень представників з України та РФ наразі невідома.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що досягнення домовленостей щодо вивезення українського зерна не означатиме послаблення режиму безпеки у Чорному морі.