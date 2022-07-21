Июль, 21 в 0:46

Министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги четвёртой встречи в формате Рамштайн, на котором обсуждалась неотложная поддержка обороны Украины.

Соответствующее сообщение министр обороны рассказал на странице ведомства в Facebook.

— В формате Рамштайна сделан очередной шаг для укрепления обороны Украины… Вместе с заместителем главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком и заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майором Вадимом Скибицким проинформировали партнеров о ситуации на фронте и ознакомили с актуальными потребностями . Это уже традиционный состав украинской команды в Рамштайне, – рассказал Алексей Резников.

По словам Резникова, он уверен, что партнеры должны видеть на практике синергию оборонного ведомства, военного командования и разведывательного сообщества.

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— По договоренности с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, включающих поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их ощутит враг на поле боя. Позитивным сигналом встречи есть новые обязательства партнеров. Которые касаются и суши, и моря, и неба, – пояснил министр.

Он отдельно поблагодарил США и руководителя Пентагона Ллойда Остина за всестороннюю поддержку.

— В очередном пакете помощи от США, который планируется объявить на этой неделе, среди прочего будут 4 системы М142 HIMARS, которые уже влияют на ход боевых действий. Отмечу, что и американские партнеры, и коллеги из других стран выразили восхищение мастерством наших воинов, в том числе тем, как они используют артиллерию и хаймарсы, — написал Алексей Резников.

Среди прочего, сообщил министр обороны, участникам встречи был представлен обзор результатов противостояния на поле боя, прежде всего – потерь российских оккупантов в живой силе, технике, способностях российской армии в целом.

– Это впечатляющие цифры. Которые доказывают, что Украина на самом деле является щитом Европы. Важно, что этот обзор был подготовлен именно партнерами на основе их данных и оценок, – написал глава Минобороны.

Он рассказал, что в своем выступлении во время Контактной группы по вопросам обороны Украины отметил три приоритета Украины.

— Во-первых, это укрепление mission oriented approach. Мы просим коллег сконцентрировать усилия на увеличении способностей ВСУ осуществить конкретные миссии. Одна из них – разблокировка наших портов и обеспечение безопасности в западной части Черного моря. Первые результаты в виде освобождения острова Змеиный все видели. Эта работа продолжается. Не исключены новые “жесты доброй воли” от оккупантов, – пояснил министр.

Во-вторых, по словам Резникова, пора систематизировать работу по обслуживанию и ремонту иностранной техники, которую мы получаем.

— Это масштабная задача, поскольку речь уже идет о сотнях единиц. Нужна координация многих стран в юридической, финансовой, организационной плоскости и уровне производственных мощностей, — пояснил он.

В-третьих, стороны активизируют усилия по обеспечению прозрачности учета и использованию международной военной помощи.

– В частности, будет ускорен процесс внедрения “натовской” программы LOGFAS, – пояснил министр.

Глава оборонного ведомства Украины также рассказал, что его коллеги из разных стран мира рассказали во время заседания

Во-первых, ряд стран прямым текстом заявили, что никакой “усталости” от войны в Украине нет и не будет.

– Есть понимание, что на кону не Украина, а безопасность всей Европы. Весь мир видит, как наши защитники и защитницы держат линию фронта протяженностью более 2500 км. Это как расстояние от Варшавы до Барселоны. Осознание Украины как щит Европы на востоке ускоряется. В общем, общая позиция участников Рамштайна — поддерживать Украину к победе, — отметил Резников.

Во-вторых, партнерами Украины было несколько раз подчеркнуто, что время очень важно.

— Я сделал акцент на этом в своем выступлении, но этот тезис уже существует в повестке дня тех, кто нас поддерживает. Делаем все, чтобы она была реализована на практике, — объяснил он.

В-третьих, многие партнеры Украины готовы тренировать украинских воинов, что предоставит ВСУ возможность получить качественный резерв, который овладеет западными вооружениями и техникой.

Это, по словам Резникова, создаст условия для увеличения объема поддержки.

Напомним, 20 июля прошла встреча министров обороны 50 стран мира, в рамках которых обсуждалась военная поддержка Украины в противостоянии российскому вторжению. В начале встречи глава Пентагона отметил эффективность украинских войск при использовании западного вооружения.