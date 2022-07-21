Липень, 21 в 0:46

Міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки четвертої зустрічі у форматі Рамштайн, на якому обговорювалась нагальна підтримка оборони України.

Відповідний допис міністр оборони розповів на сторінці відомства у Facebook.

– У форматі Рамштайну зроблено черговий крок для зміцнення оборони України… Разом з заступником головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком та заступником начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майором Вадимом Скібіцьким поінформували партнерів про ситуацію на фронті та ознайомили з актуальними потребами сил оборони України. Це вже традиційний склад української команди в Рамштайні, – розповів Олексій Резніков.

За словами Резнікова, він переконаний, що партнери мають бачити на практиці синергію оборонного відомства, військового командування та розвідувального співтовариства.

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– За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба, – пояснив міністр.

Він окремо подякував США та очільнику Пентагона Ллойду Остіну за всебічну підтримку.

– В черговому пакеті допомоги від США, який планується оголосити цього тижня, серед іншого, будуть 4 системи М142 HIMARS, які вже впливають на хід бойових дій. Відзначу, що і американські партнери, і колеги з інших країн висловили захоплення майстерністю наших воїнів, у тому числі тим, як вони застосовують артилерію та хаймарси, – написав Олексій Резніков.

Серед іншого, повідомив міністр оборони, учасникам зустрічі було представлено огляд результатів протистояння на полі бою, насамперед – втрат російських окупантів у живій силі, техніці, спроможностях російської армії загалом.

– Це вражаючі цифри. Які доводять, що Україна насправді є щитом Європи. Важливо, що цей огляд був підготовлений саме партнерами на основі їхніх даних та оцінок, – написав очільник Міноборони.

Він розповів, що у своєму виступі під час Контактної групи з питань оборони України наголосив на трьох пріоритетах України.

– По-перше, це зміцнення mission oriented approach. Ми просимо колег сконцентрувати зусилля на збільшенні спроможностей ЗСУ здійснити конкретні місії. Одна з них – розблокування наших портів та забезпечення безпеки у західній частині Чорного моря. Перші результати у вигляді звільнення острова Зміїний усі бачили. Ця робота триває. Не виключені нові “жести доброї волі” від окупантів, – пояснив міністр.

По-друге, за словами Резнікова, час систематизувати роботу з обслуговування та ремонту іноземної техніки, яку ми отримуємо.

– Це масштабне завдання, оскільки вже йдеться про сотні одиниць. Потрібна координація багатьох країн у юридичній, фінансовій, організаційній площині та на рівні виробничих потужностей, – пояснив він.

По-третє, сторони активізують зусилля із забезпечення прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги.

– Зокрема, буде пришвидшено процес впровадження “натівської” програми LOGFAS, – пояснив міністр.

Очільник оборонного відомства України також розповів, що його колеги з різних країн світу розповіли під час засідання

По-перше, низка країн прямим текстом заявила, що жодної “втоми” від війни в Україні немає і не буде.

– Є розуміння, що на кону не Україна, а безпека всієї Європи. Весь світ бачить, як наші захисники і захисниці тримають лінію фронту завдовжки понад 2500 км. Це як відстань від Варшави до Барселони. Усвідомлення України як щита Європи на сході пришвидшується. Загалом спільна позиція учасників Рамштайну – підтримувати Україну до перемоги, – зазначив Резніков.

По-друге, партнерами України було кілька разів підкреслено, що час є дуже важливим.

– Я зробив акцент на це у своєму виступі, але ця теза вже існує в порядку денному тих, хто нас підтримує. Робимо все, щоб її було реалізовано на практиці, – пояснив він.

По-третє, багато партнерів України наразі готові тренувати українських воїнів, що надасть ЗСУ можливість отримати якісний резерв, який опанує західні озброєння та техніку.

Це, за словами Резнікова, створить умови для збільшення обсягу підтримки.

Нагадаємо, 20 липня відбулася зустріч міністрів оборони 50 країн світу, в рамках яких обговорювалася військова підтримка України у протистоянні до російського вторгнення. На початку зустрічі глава Пентагону наголосив на ефективності українських військ при використанні західного озброєння.