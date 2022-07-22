Липень, 21 в 22:22

Місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Харкові. Офіційної інформації поки що немає.

Повітряна тривога у місті та області була оголошена о 22.02

Нагадаємо, що 20 липня у двох районах Харкова пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Зокрема, вибухи почули жителі Немишлянського та Салтівського районів. Внаслідок обстрілу Харкова загинуло троє людей, серед яких був і 13-річний хлопчик. Стан 15-річної сестри померлого підлітка тяжкий.

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