Июль, 21 в 20:52

Граждан Беларуси агитируют подписывать контракты на “службу” в частных военных компаниях России.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

– В течение июля текущего года на территории Республики Беларусь продолжается кампания по агитации граждан этой страны к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями. В указанных мероприятиях активное участие принимают военные комиссариаты вооруженных сил Республики Беларусь, — отметили в Генштабе.

По данным военных, у принудительно мобилизованных, которые свозятся для пополнения потерь с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы.

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Это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и якобы должно остановить дезертирство. Также это не позволит идентифицировать упомянутые лица в случае гибели, открывающей путь для различных финансовых махинаций в пользу командного состава ВС РФ.

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