В Беларуси граждан агитируют вступать в частные военные компании РФ — Генштаб
Граждан Беларуси агитируют подписывать контракты на “службу” в частных военных компаниях России.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
– В течение июля текущего года на территории Республики Беларусь продолжается кампания по агитации граждан этой страны к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями. В указанных мероприятиях активное участие принимают военные комиссариаты вооруженных сил Республики Беларусь, — отметили в Генштабе.
По данным военных, у принудительно мобилизованных, которые свозятся для пополнения потерь с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы.
Это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и якобы должно остановить дезертирство. Также это не позволит идентифицировать упомянутые лица в случае гибели, открывающей путь для различных финансовых махинаций в пользу командного состава ВС РФ.
Детальнее о ситуации на фронте по состоянию на вечер 21 июля — читайте на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.