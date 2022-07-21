ВСУ снова отбили штурмы в направлении Бахмута и Углегорской ТЭС — Генштаб
Украинские защитники отбили штурмовые действия российских войск в направлении Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – село Ивано-Дарьевка Бахмутского района Донецкой области. А также на направлениях Клиново – Вершина и Мироновка – Углегорская ТЭС.
Об этом свидетельствует вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
— Украинские воины отбили штурмовые действия оккупантов в направлении Лисичанский НПЗ — Ивано-Дарьевка. Враг понес потери и отошел, — отметили в Генштабе.
Кроме того, бестолковые штурмы оккупантов на направлениях Клиново – Вершина, Мироновка – Углегорская ТЭС снова провалились.
Российские захватчики штурмовыми действиями безуспешно пытались продвинуться в направлении Великие Проходы – Питомник. Также враг провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом возле Слатино, Рубежного, Замуловки и Дементиевки.
На Южнобужском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ольгино, Потемкино, Княжевка, Широкое, Терновка, Луч, Котлярово, Первомайское, Новая Заря, Доброе и Белая Криница. Оккупанты безуспешно пытались провести контратаку в направлении Сухой Пруд – Андреевка.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.
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