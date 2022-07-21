Июль, 21 в 20:20

Украинские защитники отбили штурмовые действия российских войск в направлении Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – село Ивано-Дарьевка Бахмутского района Донецкой области. А также на направлениях Клиново – Вершина и Мироновка – Углегорская ТЭС.

Об этом свидетельствует вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

— Украинские воины отбили штурмовые действия оккупантов в направлении Лисичанский НПЗ — Ивано-Дарьевка. Враг понес потери и отошел, — отметили в Генштабе.

Кроме того, бестолковые штурмы оккупантов на направлениях Клиново – Вершина, Мироновка – Углегорская ТЭС снова провалились.

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Российские захватчики штурмовыми действиями безуспешно пытались продвинуться в направлении Великие Проходы – Питомник. Также враг провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом возле Слатино, Рубежного, Замуловки и Дементиевки.

На Южнобужском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ольгино, Потемкино, Княжевка, Широкое, Терновка, Луч, Котлярово, Первомайское, Новая Заря, Доброе и Белая Криница. Оккупанты безуспешно пытались провести контратаку в направлении Сухой Пруд – Андреевка.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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