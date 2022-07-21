В Білорусі громадян агітують вступати до приватних військових компаній РФ – Генштаб
Громадян Білорусі агітують підписувати контракти на “службу” у приватних військових компаніях Росії.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
– Протягом липня поточного року на території Республіки Білорусь триває кампанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. В зазначених заходах активну участь беруть військові комісаріати збройних сил Республіки Білорусь, – зазначили у Генштабі.
За даними військових, у примусово мобілізованих, яких звозять для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи.
Це свідчить про повну безправність цього контингенту та нібито має зупинити дезертирство. Також це не дозволить ідентифікувати згаданих осіб у разі загибелі, що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу ЗС РФ.
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