Июль, 22 в 14:05

Россия увеличила использование при наземных атаках систем противовоздушной обороны, потому что ей критически не хватает специальных ударных ракет.

Так в разведке Минобороны Великобритании отреагировали на обстрел объектов инфраструктуры, АЗС и складов в Николаеве 21 июля семью ракетами С-300.

– Ракеты, предназначенные для уничтожения самолетов, имеют относительно небольшие боеголовки. Такое оружие может представлять серьезную угрозу для войск, расположенных в неукрепленных зданиях, но вряд ли смогут пробить прочные конструкции, – отмечают в британской разведке.

Согласно данным оборонного ведомства, существует высокая вероятность того, что ракеты С-300 или С-400 не попадут в цель и повлекут за собой жертвы среди гражданского населения, потому что не оптимизированы для таких целей.

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Не слишком обучены таким задачам, отмечают в Минобороны Великобритании, и военные, что работают с такими системами.

В Минобороны могут почти наверняка утверждать, что РФ еще в начале вторжения развернула вблизи украинской границы стратегические системы противовоздушной обороны С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет на больших расстояниях.

Российская артиллерия, по данным Минобороны Великобритании, по состоянию на 22 июля сосредоточена вокруг Краматорска и Северска.

Сейчас на Донбассе оккупанты пытаются штурмовать Углегорскую ТЭС, однако украинские войска отбивают все попытки россиян.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence