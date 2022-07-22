Британська розвідка: через гостру нестачу ракет РФ використовує для наземних атак ППО

Липень, 22 в 14:05

Росія збільшила використання під час наземних атак систем протиповітряної оборони, тому що їй критично бракує спеціальних ударних ракет.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії відреагували на обстріл об’єктів інфраструктури, АЗС та складів у Миколаєві 21 липня сімома ракетами С-300.

– Ракети, що призначені для знищення літаків, мають відносно невеликі боєголовки. Така зброя може становити серйозну загрозу для військ, що зосереджені в неукріплених будівлях, але навряд чи зможуть пробити міцні конструкції, – наголошують у британській розвідці.

За даними оборонного відомства, існує висока ймовірність того, що ракети С-300 чи С-400 не влучать у ціль та спричинять жертви серед цивільного населення, тому що не оптимізовані для таких цілей.

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Не надто навчені для таких завдань, зазначають у Міноборони Великої Британії, і військові, що працюють із такими системами.

У Міноборони можуть майже напевно стверджувати, що РФ ще на початку вторгнення розгорнула поблизу українського кордону стратегічні системи протиповітряної оборони С-300 і С-400, призначені для знищення літаків і ракет на значних відстанях.

Російська артилерія, за даними Міноборони Великої Британії, станом на 22 липня зосереджена довкола Краматорська та Сіверська.

Нині на Донбасі окупанти намагаються штурмувати Вуглегірську ТЕС, однак українські війська відбивають усі спроби росіян.

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Джерело: Ministry of Defence