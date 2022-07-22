Липень, 22 в 18:36

У Стамбулі 22 липня за пропозиції ООН та Туреччини Україна підписала Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про деталі домовленості.

Про що домовились

Зараз дивляться

За словами міністра, угода передбачає розблокування трьох українських портів: Одеса, Чорноморськ і Південний для вивезення зерна та продовольства.

Контроль за портами залишається за українською стороною. Там перебуватимуть лише судна, які забезпечують експорт зерна та пов’язаних із ним продовольства та добрив.

– Під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр, до складу якого мають увійти представники Туреччини, України, ООН та РФ, які надали гарантії щодо безпечного пересування суден, які братимуть участь у транспортуванні зерна та продуктів харчування з українських портів, – розповів Кубраков.

Крім того, для дотримання домовленостей у Туреччині створять Інспекційні групи з-поміж представників усіх сторін, які будуть забезпечувати перевірку вантажів і персоналу, що прямують до українських портів або виходять з них. Інспекція буде проходити винятково в гаванях, на вході та виході Турецької протоки. Спільна інспекція убезпечить порти від входу “троянських конів” під виглядом цивільних суден.

Документ діятиме протягом 120 днів із дня підписання і може бути продовжений на такий самий період, якщо одна зі сторін не повідомить про намір припинити його дію.

Що дає Україні підписання угоди про експорт зерна

Угода не передбачає послаблення санкцій щодо Росії і не впливає на дії ЗСУ на фронті.

– Це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної. Окрім цього, це майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та ЗСУ, — пояснив заступник міністра Мустафа Найєм.

Кубраков наголосив, що понад 20 млн тонн зерна лежить на складах ще з минулого року, а новий врожай вже чекає на експорт. Якби команді президента не вдалося зрушити це питання з мертвої точки – українські аграрії поставили б під сумнів саму потребу сіяти поля на наступний рік.

Що дає світу “зернова угода”

Міністр додав, що морські порти України, які працюватимуть – це вклад у глобальну продовольчу безпеку та економіку світу.

За оцінками експертів, можливість експорту українського зерна знизить світові ціни на продовольство, що пригальмує маховик інфляції, яка стала проблемою для усього світу.

Блокада українських морських портів поставила під загрозу голоду щонайменше 1,5 млрд людей у всьому світі, про що неодноразово заявляв генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Фото: Олександр Кубраков