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Факты / Украина

В Чернобаевке слышен мощный взрыв — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
В Чернобаевке слышен мощный взрыв — СМИ

В Чернобаевке раздался мощный взрыв.

— Чернобаевка (район). Очень мощный взрыв! — говорится в сообщениях СМИ.

Официального подтверждения информации пока не последовало.

Публикуют фото взрыва, где видно, как столб дыма поднимается в воздух.

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Напомним, что в течение суток 21 июля украинские военные уничтожили четыре российских склада с боеприпасами, а также одну базу оккупантов. Один из складов находился в Чернобаевке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Depositphotos

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