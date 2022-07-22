В Чернобаевке слышен мощный взрыв — СМИ
Требует проверки
В Чернобаевке раздался мощный взрыв.
— Чернобаевка (район). Очень мощный взрыв! — говорится в сообщениях СМИ.
Официального подтверждения информации пока не последовало.
Публикуют фото взрыва, где видно, как столб дыма поднимается в воздух.
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Напомним, что в течение суток 21 июля украинские военные уничтожили четыре российских склада с боеприпасами, а также одну базу оккупантов. Один из складов находился в Чернобаевке.
Полномасштабная война в Украине длится уже 149-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Depositphotos