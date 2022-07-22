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Факти / Україна

У Чорнобаївці чутно потужний вибух – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Чорнобаївці чутно потужний вибух – ЗМІ

У Чорнобаївці пролунав потужний вибух.

– Чорнобаївка (район). Дуже потужний вибух! – йдеться у повідомленнях ЗМІ.

Офіційного підтвердження інформації поки що не було.

Публікують фото вибуху, на яких видно, як стовп диму підіймається у повітря.

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Нагадаємо, що протягом доби 21 липня українські військові знищили чотири російських склади з боєприпасами, а також одну базу окупантів. Один зі складів був розташований у Чорнобаївці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Depositphotos

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