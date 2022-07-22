У Чорнобаївці чутно потужний вибух – ЗМІ
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У Чорнобаївці пролунав потужний вибух.
– Чорнобаївка (район). Дуже потужний вибух! – йдеться у повідомленнях ЗМІ.
Офіційного підтвердження інформації поки що не було.
Публікують фото вибуху, на яких видно, як стовп диму підіймається у повітря.
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Нагадаємо, що протягом доби 21 липня українські військові знищили чотири російських склади з боєприпасами, а також одну базу окупантів. Один зі складів був розташований у Чорнобаївці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Depositphotos