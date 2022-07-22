За сутки ВСУ уничтожили четыре склада РФ с боеприпасами и базу оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток 21 июля украинские военные уничтожили четыре российских склада с боеприпасами, а также одну базу оккупантов.
В частности, ВСУ нанесли противнику потери в следующих локациях:
- Бериславский район, Херсонская область (склад боеприпасов)
- Скадовск, Херсонская область (база оккупантов)
- Чернобаевка (район), Херсонская область (склад боеприпасов)
- Донецк (склад боеприпасов)
- Ясиноватая, Донецкая область (склад боеприпасов)
Кроме этого, украинские защитники отбили штурмовые действия российских войск на трех направлениях.
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В частности, в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода – село Ивано-Дарьевка Бахмутского района Донецкой области. А также оккупанты понесли потери в районе Клиново – Вершина и Мироновка – Углегорская ТЭС.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.
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