Июль, 21 в 22:34

В течение суток 21 июля украинские военные уничтожили четыре российских склада с боеприпасами, а также одну базу оккупантов.

В частности, ВСУ нанесли противнику потери в следующих локациях:

Бериславский район, Херсонская область (склад боеприпасов)

Скадовск, Херсонская область (база оккупантов)

Чернобаевка (район), Херсонская область (склад боеприпасов)

Донецк (склад боеприпасов)

Ясиноватая, Донецкая область (склад боеприпасов)

Кроме этого, украинские защитники отбили штурмовые действия российских войск на трех направлениях.

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В частности, в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода – село Ивано-Дарьевка Бахмутского района Донецкой области. А также оккупанты понесли потери в районе Клиново – Вершина и Мироновка – Углегорская ТЭС.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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