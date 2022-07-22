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Факты / Украина

За сутки ВСУ уничтожили четыре склада РФ с боеприпасами и базу оккупантов

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток 21 июля украинские военные уничтожили четыре российских склада с боеприпасами, а также одну базу оккупантов.

В частности, ВСУ нанесли противнику потери в следующих локациях:

  • Бериславский район, Херсонская область (склад боеприпасов)
  • Скадовск, Херсонская область (база оккупантов)
  • Чернобаевка (район), Херсонская область (склад боеприпасов)
  • Донецк (склад боеприпасов)
  • Ясиноватая, Донецкая область (склад боеприпасов)

Кроме этого, украинские защитники отбили штурмовые действия российских войск на трех направлениях.

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В частности, в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода – село Ивано-Дарьевка Бахмутского района Донецкой области. А также оккупанты понесли потери в районе Клиново – Вершина и Мироновка – Углегорская ТЭС.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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