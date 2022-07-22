Липень, 22 в 17:23

Україна, Туреччина та ООН 22 липня у Стамбулі підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.

Про це йдеться в онлайн-трансляції церемонії. Угоду підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Зараз дивляться

Такий же документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та Росії. Україна не підписувала спільного документа з РФ.



– Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов’язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН, – зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Щодо стамбульського договору «про вивезення ???????? зерна». Попередньо. 1. Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов’язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН. 1/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 22, 2022

В угоді передбачений контроль портів Одеса, Чорноморськ та Південний за українською стороною. Знаходження у цих портах інших суден, крім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів та добрив, не передбачається.

– Угода, підписана сьогодні Україною, РФ та Туреччиною під егідою ООН, відкриває шлях для комерційного експорту продовольства з України в Чорне море. Це допоможе уникнути катастрофи нестачі їжі для мільйонів людей у всьому світі. Це маяк надії, можливостей і полегшення, – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що коридор почне працювати найближчими днями.

За даними продовольчої організації ООН, на початку травня з України не могли вивезти 25 млн тонн зерна. 4 липня Володимир Зеленський оцінив кількість заблокованого зерна у 22 млн тонн.