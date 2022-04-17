Что сформировало национальное самосознание россиян. В чем состоят ментальные различия между россиянами и украинцами. Об этом в беседе с журналистами Фактов ICTV рассказал украинский историк, социолог, публицист и блогер Кирилл Галушко.

— Ментальность россиян формировалась, начиная с 1480 года. То есть с тех времен, когда Московия обрела суверенитет от монгольской орды, единственной идеей московской элиты стал возврат Киева, — утверждает историк.

И объясняет: потому что Киев — это шапка Мономаха, это Русь, это последнее православное царство и великое византийское наследство. Этой цели впоследствии посвящены поколения и столетия россиян.

Когда создалась Российская империя, фикс-идеей стало объединение всех православных, всех славян. И российский народ это отрабатывал, даже несмотря на то, что, к примеру, поляки или украинцы были более образованными, гораздо лучше жили. Но российский народ все равно продолжал класть свои жизни на алтарь великой имперской идеи.

Во времена Советского Союза точно также были нищета и репрессии, многомиллионные жертвы. Но российский народ, опять-таки, был готов затянуть пояса, объединиться вокруг лидеров, вокруг партии и руководства.

По мнению социолога, именно поэтому сейчас не очень хорошо работают против россиян санкции. Потому что они привыкли жить в режиме нищеты, убогости, лишений и ограничений. И, в силу 500-летнего воспитания, будут группироваться вокруг Путина. Пока новый царь не скажет, что нужно жить как-то иначе.

— И в этом основная проблема россиян, поскольку они живут не в том столетии, в котором мы с вами. Они живут намного раньше: в Российской империи или в московском царстве времен средневековья, — говорит историк.

При этом, по его словам, россияне в массе своей склонны искать причины нищеты за пределами России. Немцев от этого отучили после 1945 года. Но для этого нужно было, чтобы они проиграли войну и подписали капитуляцию.

Но главное в ментальности россиян — это внешнее величие, при отсутствии содержания. Им неведомо, какой должна быть Россия внутри, чтобы мир ее чтил. Они ищут ответы, но пока нечего из этого не выходит.

В итоге сегодня Украина столкнулась с народом, который не знает, за что он воюет. Народ, который столетиями приучали только одному – беспрекословно выполнять приказ. При этом в архитектуре властной вертикали, в режиме строгой дисциплины утрачен смысл и ценность жизни каждого отдельного человека.

И в этом состоит главный критерий разницы в ментальности украинцев и россиян – в ценности человеческой жизни. У украинцев каждый солдат, который погиб за свою землю, посчитан, если не сейчас, то обязательно потом. У украинцев в принципе невозможен памятник Неизвестному солдату. Потому что всех своих воинов, отдавших жизни на свободу своей страны, украинцы знают и чтут. Поименно.