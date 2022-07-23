Липень, 23 в 14:58

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у держзраді ексзаступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Володимиру Сівковичу. Його підозрюють у шпигунстві на користь РФ.

Як поінформували в пресслужбі ДБР, окрім Сівковича, підозру також отримали троє співробітників Федеральної служби безпеки Росії.

За даними слідства, 5-та служба ФСБ РФ сформувала злочинну організацію, мета якої – розвідувальна та підривна діяльність проти нашої держави. Її очолив Ігор Чумаков – керівник 9-го (так званого “українського”) управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби ФСБ. До злочинної організації були залучені й інші співробітники ФСБ, зокрема, Олександр Чуліндін та Марина Тєрєнтьєва, а також співробітники інших російських держорганів.

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Крім того, ФСБ залучила й представників колишньої української влади, які після Революції Гідності в 2014 році втекли до Москви. Серед них був і Володимир Сівкович – екснардеп від Партії регіонів, колишній віцепрем’єр в уряді Миколи Азарова (2010 рік) та ексзаступник секретаря РНБО (у 2010-2013 роках).

До цієї злочинної групи входив і нещодавно затриманий ексначальник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч, який залучив інших громадян України.

– Володимир Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалася впливати на кадрові рішення в органах безпеки України, – наголосили в ДБР.

Відомо, що для прикриття Сівкович створив у Москві “політичний офіс”. Його працівники начебто займалися “суспільно-політичною діяльністю”, проте насправді здійснювали розвідувально-підривні дії проти України.

– Вони залучали до негласного співробітництва осіб, які мають розвідувальні можливості на території України та спроможні надавати допомогу працівникам ФСБ, – уточнили у відомстві.

Сівковичу повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

Водночас співробітники ФСБ РФ Чумаков, Чуліндін та Тєрєнтьєва отримали підозру за ч. 1 ст. 114 (шпигунство).

Як відомо, 16 липня цього року ДБР та Служба безпеки України провели спільну спецоперацію із затримання колишнього начальника СБУ в Криму Олега Кулініча. Слідчі встановили факти його співпраці зі спецслужбами Росії. Кулініч передавав їм розвідувальну інформацію проти України.

Йому повідомили про підозру за трьома статтями ККУ: ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Днями суд обрав Кулінічу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня без застави.