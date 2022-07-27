Июль, 27 в 19:49

В Николаеве раздалось по меньшей мере два взрыва.

Во время взрывов в городе и области не была объявлена воздушная тревога. Ее отбой был объявлен в 18.29.

По данным корреспондента в Николаеве, по состоянию на 19:40 в городе было слышно по меньшей мере два взрыва.

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В социальных сетях сообщают о столбах дыма после взрывов.

Городские или областные власти официально не комментировали взрывы.