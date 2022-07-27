Тревогу не объявляли: в Николаеве раздалось несколько взрывов
Требует проверки
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В Николаеве раздалось по меньшей мере два взрыва.
Во время взрывов в городе и области не была объявлена воздушная тревога. Ее отбой был объявлен в 18.29.
По данным корреспондента в Николаеве, по состоянию на 19:40 в городе было слышно по меньшей мере два взрыва.
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В социальных сетях сообщают о столбах дыма после взрывов.
Городские или областные власти официально не комментировали взрывы.