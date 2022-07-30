Июль, 29 в 22:50

Россия перебрасывает больше подразделений на южное направление Херсонско-Запорожское. Захватчики готовы будут к наступлению в начале августа.

Об этом в эфире Фейгин LIVE заявил советник главы ОПУ Алесей Арестович.

По его словам, Донбасс осиротел, так как кадровые российские военные уходят на юг — на Херсонское, Запорожское направление.

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Такой уход сказывается на снижении интенсивности боев на востоке. Кроме того, оккупанты пронесли огромные потери и расходы на этом направлении.

Советник главы ОПУ не понимает решения российского командования начать наступление на Пески и на Авдеевку.

— Там укрепрайоны 8 лет строились. Те армии “ЛНР” там ничего, кроме смерти не встретят… Недели три назад они (оккупанты — Ред.) говорили, что захватят Северск, Бахмут, Славянск. Они от своих планов не отказались, просто сдвинули на месяц-два, — говорит Алексей Арестович.

Что касается Херсонского направления, то основной костяк российской армии там составляют кадровые военные РФ, ВДВ. Зайти россияне хотят и в Николаев, считает Арестович.

По его словам, российские захватчики на юге не могут стать в оборону, так как это противоречит всему характеру военной школы — нападать, атаковать. Но тут вопрос — хватит ли российской армии имеющихся там сил.

— Вариантов развития три: стать только в оборону и вымотать наше контрнаступление, нас ослабить и принудить к переговорам. Второй вариант — нанести удар по нашим группировкам, захватить кусок территории для торга. Третий вариант — комбинированый. Это встречные удары, потом наступление, потом — в оборону. Вот и выбрали они (российские военные — Ред.) комбинированный вариант, — рассказывает Алексей Арестович.

Как считает советник главы ОПУ, где-то в начале августа армия РФ готова будет наступать на юге.

— Происходит гигантский переворот физический, они с северо-востока Украины смещаются на юг. Думаю, что они будут готовы к наступлению к 5-6 августа. Пойдут вперед, а мы будем их метелить. Там будет лихая драка в стиле гражданской войны в 1918-1920 годах. Война с элементами маневров степями, с прорывами и тому подобное, — говорит Арестович.

Он считает, что ситуация будет интересна еще тем, что последние российские резервы столкнуться с подготовленными украинскими.

И каком-то смысле министр обороны США Ллойд Остин был прав, что война близится к развязке, но это не значит, что она закончится.

То, что там произойдет, определит финальную фазу войны, которая еще может продолжаться, заметил Арестович.