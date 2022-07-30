Липень, 29 в 22:50

Росія перекидає більше підрозділів на південний напрямок – херсонсько-запорізький. Загарбники будуть готові до наступу на початку серпня.

Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник голови ОПУ Олексій Арестович.

За його словами, Донбас осиротів, оскільки кадрові російські військові йдуть на південь – на херсонський, запорізький напрямок.

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Такий відхід позначається зниженням інтенсивності боїв на Сході. Крім того, окупанти зазнали величезних втрат і витрат на цьому напрямку.

Радник голови ОПУ не розуміє рішення російського командування розпочати наступ на Піски та на Авдіївку.

– Там укріпрайони 8 років будувалися. Ті армії “ЛНР” там нічого, крім смерті, не зустрінуть… Тижнів три тому вони (окупанти. – Ред.) говорили, що захоплять Сіверськ, Бахмут, Слов’янськ. Вони від своїх планів не відмовилися, просто зрушили на місяць-два, – каже Олексій Арестович.

Щодо херсонського напряму, то основний кістяк російської армії там складають кадрові військові РФ, ВДВ. Зайти росіяни хочуть і до Миколаєва, вважає Арестович.

За його словами, російські загарбники на півдні не можуть стати в оборону, оскільки це суперечить усьому характеру військової школи – нападати, атакувати. Але тут питання – чи вистачить російській армії наявних сил.

– Варіантів розвитку три: стати лише в оборону та вимотати наш контрнаступ, нас послабити та змусити до переговорів. Другий варіант – завдати удару по наших угрупованнях, захопити шматок території для торгу. Третій варіант – комбінований. Це зустрічні удари, потім наступ, потім – в оборону. Ось і обрали вони (російські військові. – Ред.) комбінований варіант, – розповідає Олексій Арестович.

Як вважає радник голови ОПУ, десь на початку серпня армія РФ буде готова наступати на півдні.

– Відбувається гігантський фізичний переворот, вони з північного сходу України зміщуються на південь. Думаю, вони будуть готові до наступу до 5-6 серпня. Підуть уперед, а ми їх метелитимемо. Там буде хвацька бійка у стилі громадянської війни у ​​1918-1920 роках. Війна з елементами маневрів степами, з проривами тощо, — каже Арестович.

Він вважає, що ситуація буде цікавою ще й тим, що останні російські резерви зіткнуться з підготовленими українськими.

І в якомусь сенсі міністр оборони США Ллойд Остін мав рацію, що війна наближається до розв’язки, але це не означає, що вона закінчиться.

Те, що там станеться, визначить фінальну фазу війни, яка ще може тривати, зауважив Арестович.