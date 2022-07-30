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Факти / Україна

Буде лиха бійка: Арестович спрогнозував дати наступу армії РФ на півдні

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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проросійський бойовик з "днр"

Росія перекидає більше підрозділів на південний напрямок – херсонсько-запорізький. Загарбники будуть готові до наступу на початку серпня.

Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник голови ОПУ Олексій Арестович.

За його словами, Донбас осиротів, оскільки кадрові російські військові йдуть на південь – на херсонський, запорізький напрямок.

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Такий відхід позначається зниженням інтенсивності боїв на Сході. Крім того, окупанти зазнали величезних втрат і витрат на цьому напрямку.

Радник голови ОПУ не розуміє рішення російського командування розпочати наступ на Піски та на Авдіївку.

– Там укріпрайони 8 років будувалися. Ті армії “ЛНР” там нічого, крім смерті, не зустрінуть… Тижнів три тому вони (окупанти. – Ред.) говорили, що захоплять Сіверськ, Бахмут, Слов’янськ. Вони від своїх планів не відмовилися, просто зрушили на місяць-два, – каже Олексій Арестович.

Щодо херсонського напряму, то основний кістяк російської армії там складають кадрові військові РФ, ВДВ. Зайти росіяни хочуть і до Миколаєва, вважає Арестович.

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За його словами, російські загарбники на півдні не можуть стати в оборону, оскільки це суперечить усьому характеру військової школи – нападати, атакувати. Але тут питання – чи вистачить російській армії наявних сил.

– Варіантів розвитку три: стати лише в оборону та вимотати наш контрнаступ, нас послабити та змусити до переговорів. Другий варіант – завдати удару по наших угрупованнях, захопити шматок території для торгу. Третій варіант – комбінований. Це зустрічні удари, потім наступ, потім – в оборону. Ось і обрали вони (російські військові. – Ред.) комбінований варіант, – розповідає Олексій Арестович.

Як вважає радник голови ОПУ, десь на початку серпня армія РФ буде готова наступати на півдні.

– Відбувається гігантський фізичний переворот, вони з північного сходу України зміщуються на південь. Думаю, вони будуть готові до наступу до 5-6 серпня. Підуть уперед, а ми їх метелитимемо. Там буде хвацька бійка у стилі громадянської війни у ​​1918-1920 роках. Війна з елементами маневрів степами, з проривами тощо, — каже Арестович.

Він вважає, що ситуація буде цікавою ще й тим, що останні російські резерви зіткнуться з підготовленими українськими.

І в якомусь сенсі міністр оборони США Ллойд Остін мав рацію, що війна наближається до розв’язки, але це не означає, що вона закінчиться.

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Те, що там станеться, визначить фінальну фазу війни, яка ще може тривати, зауважив Арестович.

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