Липень, 29 в 18:07

Після російського обстрілу Оленівки на Донеччині, де загинуло близько 40, а поранення отримали 130 осіб, прокурори Офісу Генерального прокурора (ОГП) розпочали провадження.

Про це йдеться у повідомленні ОГП.

Прокурори почали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

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Слідство встановило, що 29 липня 2022 року російські війська завдали ударів по території виправної колонії № 120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області. Внаслідок цього загинуло близько 40 осіб та 130 – отримали поранення.

Офісом Генпрокурора було встановлено, що у цій колонії окупантами організовано місце несвободи, де протиправно утримують цивільних осіб та військовополонених Збройних Сил України.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 29 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ОГП після оприлюднення відео про катування росіянами військового ЗСУ. Омбудсмен Лубінець додав, що з боку української сторони також готуються повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного червоного Хреста.

Йдеться про відео, на якому російський окупант катує українського військовополоненого, а точніше – каструє його канцелярським ножем.