Омбудсмен звернувся до ОГП через відео з катуванням окупантами військового ЗСУ

Липень, 29 в 16:19

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до Офісу генпрокурора щодо опублікованих відео катувань окупантами військового ЗСУ.

Крім того, готуються повідомлення до ООН, Європейського комітету із питань запобігання катуванням та Міжнародного Червоного Хреста.

– Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини я звернувся до Офісу генерального прокурора України для перевірки факту та фіксації воєнного злочину, порушення норм Женевської конвенції, – заявив Лубінець.

Також він розповів, що сьогодні йде підготовка повідомлення до Комітету проти тортур ООН для організації термінового візиту до РФ і на тимчасово окуповані території України, а також до Європейського комітету із запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню (CPT).

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– Ми знову проводитимемо консультації з Міжнародним комітетом Червоного Хреста для посилення тиску з боку країн світу щодо примусу виконання російською стороною зобов’язань щодо військовополонених та доступу до них представників МКЧХ для оцінки стану здоров’я та умов утримання, – додав омбудсмен.

Лубінець наголосив, що тортури є злочином і їм немає виправдання. Крім того, дії російських військових є військовим злочином згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду – виконавці та командири повинні нести відповідальність за це.

За даними УП, ОГП найближчим часом зареєструє щодо цьому випадку провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що напередодні у мережі було оприлюднено відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого – каструє його канцелярським ножем.

Джерело: Українська правда

Фото: Дмитро Лубінець